Программа реновации жилья в Новой Москве завершится в 2023 году, сообщил Стройкомплекс.



Как отметил глава Департамента развития новых территории столицы Владимир Жидкин, слова которого приводятся в сообщении, первые дома для переселенцев программы реновации в Новой Москве будут готовы в следующем году.



По его словам, в программу реновации в Новой Москве включено более двухсот жилых многоквартирных домов.



Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин 1 августа 2017 года утвердил программу реновации жилищного фонда. Она предусматривает расселение более 350 тыс. квартир. В программу включено 5173 дома.





"AK&M" от 08.10.2019