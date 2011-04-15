Два щита-гиганта для строительства БКЛ метро прибудут в Москву в ноябре

Два 10-метровых тоннелепроходческих комплекса для строительства Большой кольцевой линии (БКЛ) метро прибудут в столицу из Санкт-Петербурга и Китая в ноябре, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.



"На БКЛ мы планируем задействовать четыре щита - "десятки". ТПМК "Лилия" уже приступил к проходке первого двухпутного тоннеля на Большом кольце от станции "Карамышевская", второй щит "Виктория" находится в процессе сборки на восточном участке БКЛ. Из Санкт-Петербурга в Москву прибудет ещё один ТПМК немецкого производства. Четвёртый 10-метровый щит "Победа" отправлен из Китая и в первой половине ноября должен быть доставлен в столицу", - сказал М.Хуснуллин.



По его словам, щит из Питера задействуют на юго-западном участке БКЛ - от "Можайской" до станции "Давыдково". "Победа" построит двухпутный тоннель на восточном участке Большого кольца от станции "Нагатинский затон" до "Кленового бульвара". "Щит из северной столицы везут при помощи грузового транспорта. Из Китая ТПМК доставляется Северным морским путем в порт Санкт-Петербурга, затем элементы проходческого комплекса перевезут в Москву речным и автомобильным транспортом. Монтировать щиты будут сразу на стройплощадке", - отметил М.Хуснуллин.



По словам генерального директора АО "Мосинжпроект" Марса Газизуллина, перед отправкой щита в Россию специалисты компании провели в Китае проверку комплектности и целостности узлов и оборудования ТПМК. После чего комплекс разобрали на несколько частей, упаковали и отправили в Москву. Ротор был разделён на квадрат и четыре бленда, стационарный щит - на восемь сегментов, юбка щита - на две части. Технологические тележки упакованы в контейнеры.



"Проектирование ТПМК "Победа" велось китайскими коллегами (корпорация СRCC) по техническому заданию, разработанному специалистами "Мосинжпроекта" в соответствии с гидрогеологическими условиями столицы и с учетом накопленного опыта использования 10-метровых щитов в Москве", - пояснил М.Газизуллин.



Напомним, БКЛ - самый масштабный проект в истории метростроения в России и в мире. Длина нового кольца составит около 70 км с 31 станцией.



Большое кольцо метро соединит все радиальные ветки на расстоянии до 10 км от существующего кольца. Со станций БКЛ можно будет сделать пересадки на радиальные линии метро, Московское центральное кольцо, Московские центральные диаметры и радиальные линии железной дороги.



Шесть станций БКЛ открылись в 2018 году: "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошёвская", "ЦСКА", "Петровский парк" и "Савёловская".



Работы по проектированию и строительству развернуты на всех участках БКЛ. Готово уже более 70% тоннелей Большого кольца.



До конца 2019 года планируется завершить строительство участка Некрасовской линии от станции "Косино" до "Авиамоторной" (последняя войдёт в состав БКЛ), а также участка Большой кольцевой линии от "Авиамоторной" до "Лефортово".



"AK&M" от 08.10.2019