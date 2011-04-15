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08/10/2019
18:57

Клиенты Альфа-Банка могут снимать наличные в кассах магазинов Billa

Клиенты Альфа-Банка могут снимать наличные в кассах магазинов Billa. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Чтобы получить наличные, необходимо оплатить любой товар или услугу банковской картой Mastercard, смартфоном или другим устройством, оснащённым технологией бесконтактной оплаты, предварительно уведомив кассира о том, что нужно выдать наличные, и введя ПИН-код для подтверждения одновременно покупки и снятия денег. За одну операцию можно снять до 5 тыс. руб.

АО "Альфа-Банк" (ИНН 7728168971) основано в 1990 году, является универсальным банком, осуществляющим большинство основных видов банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг.

Чистый убыток Альфа-банка по МСФО в I квартале 2019 года составил 22.72 млрд руб. против чистой прибыли в 12.05 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Чистые процентные доходы банка выросли на 15.6% до 34.98 млрд руб. Кредитный портфель увеличился с начала года по 31 марта незначительно, на 0.4%, до 2.103 трлн руб. За тот же срок объём средств сократился на 3.2% до 2.234 трлн руб. Собственный капитал Альфа-банка снизился с начала года на 5% до 494.09 млрд руб.


"AK&M" от 08.10.2019
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