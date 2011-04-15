Роснефть разработала технологию производства синтетических сульфонатов кальция

Специалисты АО "СвНИИНП" (входит в корпоративный научно-проектный комплекс Роснефти) совместно со специалистами Новокуйбышевского завода масел и присадок (дочернее общество Роснефти) разработали инновационную технологию производства синтетических сульфонатов кальция, позволяющую получать высококачественные моющие присадки к смазочным маслам с высокими антиокислительными, антикоррозионными и противоизносными свойствами. Об этом говорится в сообщении Роснефти.



Развитие технологического потенциала - один из ключевых элементов стратегии "Роснефть-2022". Компания уделяет особое внимание инновационной деятельности и использованию прорывных технологических подходов, определяя технологическое лидерство как ключевой фактор конкурентоспособности на нефтяном рынке.



Производство синтетических присадок более технологично и контролируемо, чем производство присадок на минеральной основе в части получения продукта строго нормируемого качества. Синтетические сульфонаты значительно лучше совместимы с другими функциональными присадками в маслах премиального уровня качества, что обеспечивает их стабильность как при хранении, так и при эксплуатации. Синтетические присадки не выпадают в осадок, не откладываются на деталях, создают сбалансированную композицию присадок и способствуют снижению их общей концентрации в продукте.



Присадка, разработанная специалистами Компании, может быть использована не только как высококачественный компонент моторного масла, но и как самостоятельный товарный продукт.



Применение синтетических сульфонатов в качестве моющих присадок к современным смазочным маслам позволит Компании выпускать моторные масла в соответствии с более жесткими требованиями международных стандартов SAE и API, а также снизить импортозависимость Компании от зарубежных поставок пакетов присадок и расширить внутренний рынок сбыта масел.



Разработанная технология базируется на отечественном сырье, требует минимального аппаратурного дооснащения и может быть реализована на технологическом оборудовании Новокуйбышевского завода масел и присадок.



АО "СвНИИНП" (Средневолжский научно-исследовательский институт по нефтепереработке) осуществляет научные исследования в основных направлениях нефтепереработки. Это разработка современных технологий получения высококачественных смазочных материалов, присадок и битумов. В институте проводится мониторинг и исследование качества перерабатываемых нефтей и технологическое сопровождение процессов выработки и получения товарных нефтепродуктов. Проводятся работы по импортозамещению смазочных материалов, в области борьбы с коррозией.



Опытно-экспериментальное производство института специализируется на производстве масел и смазочных материалов по собственным технологиям, а также оптовой продаже этой продукции на территории России и рынках ближнего и дальнего зарубежья. Важным преимуществом Института является возможность выпуска разрабатываемых им продуктов в собственном опытно-экспериментальном производстве.



ООО "НЗМП" (Новокуйбышевский завод масел и присадок) - крупнотоннажное многопрофильное предприятие, реализующее комплексную программу технического перевооружения производства и внедряющее передовые мировые технологии. Ассортимент завода насчитывает более 150 наименований, ежегодно продукция завода входит в число ста лучших товаров России.



"AK&M" от 08.10.2019