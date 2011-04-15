Госдума приняла в первом чтении законопроект, сохраняющий возможность получения негосударственных пенсий в возрасте 55 и 60 лет

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, предлагающий снизить возраст, дающий право назначения негосударственной пенсии, с 60 до 55 лет для женщин и с 65 до 60 лет для мужчин. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Законопроект также уточняет основания для получения пенсии, такие как наличие страхового стажа и порядок обращения за негосударственной пенсией.











"AK&M" от 08.10.2019