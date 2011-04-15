Госдума приняла в первом чтении законопроект, предоставляющий обманутым дольщикам, объединившимся в жилищно-строительные кооперативы, право на компенсацию от государства

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, предоставляющий обманутым дольщикам, объединившимся в жилищно-строительные кооперативы, право на компенсацию от государства. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Как отметил председатель Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, уже существуют нормы, в соответствии с которыми граждане могут обращаться за помощью государства для достройки дома.



"Но получилось таким образом, что пока члены вот таких жилищно-строительных кооперативов, которые образованы в результате банкротства застройщиков, не имеют права на получение возмещения в денежной форме. Депутатами получено достаточно много обращений граждан, которые указывают на эту проблему. Сегодня мы ее исправляем. Законопроект был внесен представителями всех фракций во главе с Председателем ГД Вячеславом Володиным", — заметил депутат.



В случае принятия закона обманутые дольщики, которые объединились в ЖСК, смогут получить компенсацию по рыночной стоимости жилья, которое они утратили, за счет фонда помощи обманутым дольщикам. Средства также будут выплачивать за счет фонда помощи обманутым дольщикам в рамках ДОМ.РФ.



"Чтобы понимать, о каком масштабе идет речь: на сегодняшний день работает порядка 130 таких жилищно-строительных кооперативов. Пайщиками является порядка шести тысяч человек – это те люди, которые уже являются обманутыми дольщиками и организовались в такие кооперативы, чтобы решить проблему своего объекта. Мы понимаем, что чаще всего этого не происходит", — сказал парламентарий.



"AK&M" от 08.10.2019