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08/10/2019
18:20

Газпром газораспределение Тверь получил предупреждение от ФАС

Газпром газораспределение Тверь получил предупреждение о прекращении навязывания жителям невыгодных условий договора. Об этом говорится в сообщении ФАС.

Заключение договора на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования (ВДГО) и внутриквартирного газового оборудования (ВКГО) обязательно как для потребителя газа и организации, осуществляющей управление многоквартирным жилым домом, так и для газоснабжающей организации.

При этом в вышеуказанный договор должен быть включен перечень работ (услуг) по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО и ВКГО, соответствующий минимальному перечню, утвержденному Правительством РФ.

В рамках рассмотрения заявления ТСЖ "Мамулино 13" Тверское УФАС России установило, что в договор на техническое обслуживание и ремонт ВДГО включены работы (услуги), наименование которых не соответствует минимальному перечню, утвержденному Правительством РФ.

В состав работ включены операции, не имеющие отношение к работам по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО, поскольку выполняются и оплачиваются потребителями газа при техническом обслуживании ВКГО. Кроме того, в состав работ включены повторяющиеся операции, то есть ТСЖ фактически должно оплачивать их дважды в течение года, хотя действующее законодательство предусматривает выполнение таких работ 1 раз в год и оплачиваться такие работы должны также 1 раз в год.

Понуждение оплачивать одинаковые операции дважды в течение года влечет необоснованное увеличение стоимости работ по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО, указывает на навязывание невыгодных условий договора и содержит признаки нарушения закона "О защите конкуренции".

Тверское УФАС России предупредило компанию о необходимости прекратить действия по навязыванию ТСЖ "Мамулино 13" невыгодных условий договора, а именно: привести наименование работ в соответствии с Минимальным перечнем Правил N 410; исключить из состава работ повторяющиеся операции и операции, не предусмотренные Правилами N 410 при техническом обслуживании ВДГО.

О выполнении настоящего предупреждения компании надлежит сообщить в Тверское УФАС России в течение трех дней со дня окончания срока, установленного для его выполнения.

"AK&M" от 08.10.2019
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