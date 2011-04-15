Росфинмониторинг выявил факты финансового мошенничества со стороны компаний-нерезидентов РФ, предлагающих услуги по удаленной торговле на финансовых рынках. Об этом говорится в сообщении ведомства.



Росфинмониторинг перечислил такие компании как: Teletrade, Grandcapital, Delloy Trаde, Global FX, Kappabrokers, GO Capitals FX, KBCapitals; 10 brokers; Swis Trade; Born to Trade, Barclays Trade, WerCrypto.



Компании, используя недостаточную информированность населения Российской Федерации о законодательном регулировании рынка ценных бумаг и желание вложить денежные средства с максимальной выгодой, предлагают гражданам принять участие в торговле на рынке Форекс или иных подобных современных рынках, внеся денежные средства на торговый счет. В последующем, создавая видимость проведения торговых операций, мошенники якобы увеличивают размер вложенных средств на счете гражданина и под разными предлогами вынуждают сделать дополнительные взносы, сообщает Росфинмониторинг.



При попытке граждан вывести свои денежные средства или часть прибыли компания обнуляет торговый счет и перестает контактировать с физлицом.



Названия компаний могут изменяться, использоваться известные названия банков и мировых компаний и другие варианты рекламы для создания видимости своей солидности и благонадежности.



"Все указанные компании являются нерезидентами и не имеют лицензии Центрального банка Российской Федерации, не являются членами саморегулируемых организаций", - заявляет Росфинмониторинг.





"AK&M" от 08.10.2019