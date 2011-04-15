Дайджест газеты "Коммерсант" от 9 октября 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 9 октября 2019 года.



БОРЦЫ С КОРРУПЦИЕЙ "ЭНЕРГИИ" РАСКАЯЛИСЬ НА МКС

БЛАГОДАРЯ ДЕЛУ ОБ ОТКАТАХ В КОРПОРАЦИИ БЫЛО РАСКРЫТО ЕЩЕ ОДНО ПРЕСТУПЛЕНИЕ





Как стало известно "Ъ", осуждены первые фигуранты уголовного дела о десятипроцентных откатах, которые требовало у своих подрядчиков руководство ракетно-космической корпорации "Энергия". Начальник службы внутренних расследований РКК Илья Шендерей и главный специалист по противодействию коррупции корпорации Олег Пыльнев были приговорены к условным наказаниям. Оба не только дали показания на основного фигуранта дела - бывшего заместителя генерального директора корпорации Алексея Белобородова, но и помогли раскрыть еще одно преступление - исчезновение 500 млн руб., выделенных на модернизацию систем Международной космической станции (МКС).





С ПОСТРАДАВШИХ СПРОСИЛИ ПРОПИСКУ

ЖИЛЬЦЫ ВЗОРВАВШЕГОСЯ ДОМА В МАГНИТОГОРСКЕ ЧЕРЕЗ СУД ДОБИВАЮТСЯ КОМПЕНСАЦИЙ





Как стало известно "Ъ", в Центральном районном суде Челябинска началось разбирательство по иску сына супругов, погибших во время взрыва дома N 164 на улице Карла Маркса в Магнитогорске. Виктор Анашкевич судится с властями, так как из-за отсутствия прописки не может получить компенсацию за утраченное при обрушении подъезда имущество. С аналогичными исками в суд обратились еще восемь жителей пострадавшего дома. Виктор Анашкевич сообщил об одиннадцати семьях, которые также готовятся добиваться компенсаций.





ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ ВЕРФИ ПРОПЛЫЛИ МИМО БЮДЖЕТА

ИМ НЕ ВЫДЕЛЯТ 8,6 МЛРД РУБЛЕЙ ГОСПОДДЕРЖКИ



Амурский и Хабаровский судостроительные заводы, входящие в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), остались без денег на докапитализацию. Минфин отказался включать необходимые на это 8,6 млрд руб. в проект бюджета. В Минпромторге рассчитывают, что предприятия удержатся на плаву за счет заказов на строительство краболовов, хотя в отрасли отмечают, что этого недостаточно. Параллельно обсуждается возможность выдачи судовладельцам субсидии на возмещение до 20% капитальных затрат на строительство рыбопромысловых судов на дальневосточных верфях.





ПЕРВЫЙ РАЗ В СРЕДНИЙ КЛАСС

БРОКЕР "ОТКРЫТИЯ" МЕНЯЕТ ЦЕЛЕВУЮ АУДИТОРИЮ



Группа "Открытие" переформатирует работу своего брокера, сделав акцент на его большую интеграцию со структурами группы. Планируется сделать ставку на работу со средним классом, которому будет предложена особая программа обслуживания. По пути диверсификации своих продуктов уже давно идут и другие крупные игроки - Сбербанк, ВТБ, Тинькофф. Таким образом, новая стратегия "Открытия" позволит сохранить клиентскую базу, которая может уйти к конкурентам с развитой продуктовой линейкой.





ЧАСТНЫМ ИНВЕСТОРАМ ДОБАВЛЯЮТ ИНСТРУМЕНТОВ

ПРОФУЧАСТНИКИ ФОНДОВОГО РЫНКА ПРЕДЛОЖИЛИ РАСШИРИТЬ ДОСТУП К НЕСЛОЖНЫМ ПРОДУКТАМ





Профессиональные участники фондового рынка направили в Банк России и Госдуму письмо с новыми предложениями по категоризации инвесторов. Предложения касаются расширения списка финансовых инструментов, доступных неквалифицированным инвесторам без тестирования и без деления на категории. В Банке России обещали изучить предложения рынка.





УЧРЕДИТЕЛИ ПИЛЯТ "ТЕХНОНИКОЛЬ"

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ РЕСТРУКТУРИЗИРУЕТ ЕВРОПЕЙСКИЙ БИЗНЕС



Совладельцы российского производителя стройматериалов корпорации "Технониколь" Игорь Рыбаков и Сергей Колесников меняют структуру владения бизнесом. Если российскими активами партнеры владеют поровну, то заводы корпорации в Европе на две трети отойдут господину Колесникову. Сегодня "Технониколь" намерена сосредоточиться на работе за рубежом и вложить в развитие европейских предприятий $1 млрд. Игорь Рыбаков же планирует больше внимания уделять своему инвестиционному холдингу Prytek.





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"AK&M" от 09.10.2019