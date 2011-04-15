Повтор! Профицит торгового баланса РФ в январе-августе уменьшился на 9% до $117.3 млрд

Положительное сальдо торгового баланса РФ январе-августе 2019 года уменьшилось на 9% до $117.3 млрд. Об этом свидетельствует сообщение ФТС.



Внешнеторговый оборот России составил $432.9 млрд, сократившись в годовом исчислении на 2.8%. Объём экспорта снизился на 4.2% до $275.1 млрд, импорта - на 0.3% до $157.8 млрд.





"AK&M" от 09.10.2019