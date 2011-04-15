Alibaba Group, МегаФон, Mail.ru Group и РФПИ завершают формирование СП

Alibaba Group, МегаФон, Mail.ru Group и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) завершили инвестицию по созданию совместного предприятия по интеграции ключевых российских потребительских интернет-платформ и платформ электронной торговли и запуску ведущего совместного предприятия по социальной коммерции в России и странах СНГ, которое будет функционировать в полном соответствии с федеральным законодательством в области защиты персональных данных. Об этом говорится в сообщении сторон.



Контрольным пакетом акций СП AliExpress Россия владеют российские стороны, а совет директоров включает представителей Alibaba Group, МегаФона, Mail.ru Group и РФПИ. Председателем совета директоров СП AliExpress Россия станет Борис Добродеев. Стороны назначили двух генеральных со-директоров: Лю Вэя, главу AliExpress Россия, и первого заместителя генерального директора Mail.ru Group Дмитрия Сергеева.



СП создает беспрецедентно выгодные условия для предпринимателей, потребителей и интернет-пользователей в России и СНГ, а также ускоряет развитие растущей цифровой экономики России путем объединения ресурсов и опыта всех акционеров. В рамках партнерства СП AliExpress Россия и Mail.ru Group заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое подразумевает, помимо прочего, обмен трафиком и продуктовые инициативы. СП AliExpress Россия будет использовать платформы Mail.ru Group для продвижения своих услуг с помощью эксклюзивных решений по интеграции и маркетинговых программ.



Alibaba Group - китайская публичная компания, работающая в сфере интернет-коммерции, владелец B2B веб-портала Alibaba.com. Штаб-квартира расположена в Ханчжоу. Основными видами деятельности являются торговые операции между компаниями по схеме B2B и розничная онлайн-торговля. По итогам финансового года, завершившегося в марте 2018 года, выручка компании составила $39.9 млрд.



ПАО "МегаФон" (ИНН 7812014560) основано в 1993 году как ЗАО "Северо-Западный GSM", в 2002 году переименовано в ОАО "МегаФон". Компания является вторым по величине сотовым оператором РФ, обслуживающим более 69 млн абонентов. Дочерние компании МегаФона работают в Таджикистане, Абхазии и Южной Осетии.



Чистая прибыль МегаФона по МСФО за I квартал 2019 года снизилась на 63.8% до 2.187 млрд руб. с 6.037 млрд руб. годом ранее (с учётом влияния МСФО (IFRS) 16). Без учёта МСФО 16 чистая прибыль снизилась на 49.7% до 3.036 млрд руб. Выручка выросла на 4.8% и достигла 80.128 млрд руб. С учётом положительного влияния МСФО 16 показатель OIBDA вырос на 15.2% до 35.226 млрд руб., без учёта влияния показатель OIBDA составил 30.189 млрд руб.



Mail.Ru Group Limited - холдинговая компания для ряда "дочек", включая российские операционные компании. Компании принадлежат ведущие русскоязычные социальные сети - ВКонтакте и Одноклассники, почтовый сервис, портал Mail.ru и три мессенджера. Mail.ru Group также владеет игровыми проектами, объединёнными под брендом MY.GAMES. В 2019 году запущено подразделение Mail.ru Group Tech Lab, которое занимается развитием новых технологий. Mail.ru Group является акционером СП AliExpress Россия вместе с Alibaba Group, МегаФоном и РФПИ, а также совместно со Сбербанком развивает O2O-платформу в сфере еды и транспорта.



Чистая совокупная прибыль Mail.ru Group Limited за первое полугодие 2019 года по сравнению с годом ранее выросла на 14.4% до 6.117 млрд руб. Совокупная сегментная выручка выросла на 22.4% до 39.463 млрд руб. по сравнению с годом ранее. Совокупный сегментный показатель EBITDA вырос на 6.4 и составил 12.747 млрд руб.



Во II квартале 2019 года совокупная сегментная выручка компании выросла на 22.9% до 20.045 млрд руб., совокупный сегментный показатель EBITDA - на 21.6% до 7.22 млрд руб.



Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) был основан в июне 2011 года с целью осуществления вложений в акционерный капитал преимущественно на территории России совместно с ведущими иностранными финансовыми и стратегическими инвесторами. Фонд выступает в качестве катализатора прямых инвестиций в российскую экономику. На данный момент РФПИ обладает успешным опытом совместной с иностранными партнерами реализации более 70 проектов общим объемом свыше 1.5 трлн руб., охватывающих 95% регионов РФ. В портфельных компаниях РФПИ работает более 800 тыс. сотрудников, годовая выручка которых составляет 6% ВВП России. РФПИ создал совместные стратегические партнерства с ведущими международными соинвесторами из более чем 15 стран на общую сумму более $40 млрд.



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