Рядом с МГУ изменили скоростной режим движения транспорта

На шести улицах рядом с главным зданием МГУ изменили скоростной режим движения транспорта. Об этом сообщил ЦОДД.



Там же появились "лежачие полицейские". На улицах можно ездить с максимальной скоростью 20 км в час. Раньше на дорогах рядом с МГУ допускалась скорость движения транспорта 40 км в час.



На Воробьёвых горах расположены учебные и жилые корпуса университета, на улицах гуляет большое количество москвичей и гостей столицы, в том числе студенты и преподаватели вуза. При этом автомобилисты и мотоциклисты часто превышают здесь допустимую скорость, что приводит к авариям.



Новые ограничения действуют на улицах Менделеевской, Лебедева, Колмогорова, Академика Хохлова, Академика Самарского и на участке Университетской площади - от улицы Академика Самарского до Университетского проспекта.





"AK&M" от 09.10.2019