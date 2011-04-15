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09/10/2019
11:15

Рынки ждут итогов переговоров между Америкой и Китаем

Сегодня, 9 октября, фьючерс на нефть Brent стоит $58.1 за баррель. Падение в цене связано со временным выходом инвесторов из рынка. Метания игроков утихли и все взоры устремлены на Америку. Об этом говорится в комментарии заместителя председателя правления Локо Банка Андрея Люшина.

Китай и Америка в ближайшее время проведут переговоры по вопросу прекращения "торговой войны". КНР совершают шаги на сближение, хотя многое зависит от эпатажности Дональда Трампа. Вслед за нефтью в цене теряет и валюта. Пара доллар/рубль при открытии торгов потеряла 4 копейки и торги ведутся по стоимости 65.16 руб. за доллар.

Такое положение сохранится на весь день, и говорит о нежелании игроков подвергаться риску. Валюта стран ЕС наоборот, выросла на 4 коп. и открыла торги по цене 71.45 руб. за евро, хотя рецессия промышленности Германии еще несет в себе угрозы падения стоимости евро, но и здесь важным фактором остаются итоги переговоров по "торговой войне".

Индекс Мосбиржи составляет 2709.92 пункта с приростом 0.04%, индекс РТС – 1311.38 пунктов с прибавлением 0.35%. Вчера эти показатели были выше, но и здесь, как и на других рынках игроки ослабили хватку и затаились в ожидании итогов переговоров.

"AK&M" от 09.10.2019
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