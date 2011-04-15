На территории бывшего завода "ЗИЛ" построено более 5 км новых дорог

На территории бывшего завода "ЗИЛ" к октябрю 2019 года построено 5.1 км дорог, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин, говорится в материалах Стройкомплекса.



Он добавил, что кроме дорожной инфраструктуры здесь уже введено 18 инвестиционных объектов, в том числе жильё.



Глава Департамента пояснил, что в рамках редевелопмента "ЗИЛа" до 2028 года за счёт средств инвесторов запланировано размещение 25 детских садов суммарно почти на четыре тыс. мест, восемь школ на 10 тыс. учеников и трёх поликлиник на 1.8 тыс. посетителей в смену.



К моменту завершения реорганизации "ЗИЛа" с учётом прилегающих территорий здесь будут проживать около 75 тыс. жителей. Кроме того, будет создано порядка 65 тыс. новых рабочих мест.



Сейчас на этой территории уже введены в эксплуатацию спортивный комплекс "Олимпийский центр синхронного плавания Анастасии Давыдовой", ВТБ "Ледовый дворец" и экспериментальная школа на 2.5 тыс. мест с кванториумом (новый формат дополнительного образования). Также на прилегающей территории ведётся строительство крупнейшего в России детского тематического парка развлечений "Остров мечты".





"AK&M" от 09.10.2019