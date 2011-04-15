Доходность ОФЗ в сентябре продолжила снижаться

В сентябре кривая доходности ОФЗ вновь снизилась и приблизилась к уровню начала апреля 2018 года, говорится в сообщении Банка России.



Доля вложений нерезидентов в ОФЗ, по данным НРД, в общем объеме рынка в сентябре не изменилась и составила 29%, объем вложений нерезидентов вырос на 32 млрд руб.



Спрос на ОФЗ с плавающим купоном в сентябре превысил показатель августа. Участники рынка могут использовать выпуски ОФЗ-ПК для управления процентным риском, не прибегая к ПФИ.



Увеличение нетто-размещения рублевых корпоративных облигаций с января по сентябрь 2019 года во многом обусловлено ростом выпуска облигаций банковского сектора. Средний рейтинг размещенных рублевых корпоративных облигаций банковского сектора в 2019 году вырос, а количество выпусков (или эмитентов) без рейтинга сократилось.



На американском денежном рынке 16–17 сентября произошел существенный рост ставок однодневного репо на фоне дефицита долларовой ликвидности, вызванного стечением нескольких факторов. Российский рынок не ощутил значительного дефицита долларовой ликвидности благодаря "буферу ликвидности", накопленному кредитными организациями.



Высокий уровень кредитной активности в ипотечном сегменте кредитования обусловлен сохраняющейся доступностью приобретения жилой недвижимости в кредит. Индекс доступности жилья в настоящее время находится на исторически максимальном уровне. Рост ипотечного кредитования сопровождается высоким качеством кредитов. Доля ссуд с просроченными платежами свыше 90 дней находится на исторически низком уровне – 1.4% на 1 сентября 2019 года.



"AK&M" от 09.10.2019