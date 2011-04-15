Материалы в домах по реновации проверят на пожарную безопасность

Специалисты проверят возведение жилых домов по программе реновации на северо-западе столицы, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Совместная проверка четырёх строящихся домов по реновации пройдёт в районах Северное Тушино и Хорошёво-Мневники. Инспекторы Мосгосстройнадзора и Центра экспертиз оценят качество и соответствие выполненных работ проекту, проведут 28 исследований", - сказал О.Антосенко.



По его словам, там проверят качество железобетонных конструкций и сварных соединений, прочность и толщину защитного слоя бетона, наличие арматуры. От этих показателей в первую очередь зависит надёжность здания.



"Такой контроль позволяет проверять, предупреждать и своевременно устранять дефекты, обеспечивает качество и безопасность сдаваемых новостроек, в том числе жилых домов по программе реновации", - подчеркнул О.Антосенко.



Кроме того, в мобильных лабораториях Центра экспертиз проведут испытания строительных материалов на пожарную безопасность.



Директор ГБУ "Центр экспертиз" Виктор Егоров добавил, что инженеры лаборатории санитарно-эпидемиологического контроля замерят уровень шума на стройплощадке и около жилых домов, расположенных вблизи стройки.



"Также они отберут пробы воздуха для оценки наличия в нем вредных веществ от работающей строительной техники", - отметил В.Егоров.



Свои заключения эксперты передадут в Мосгосстройнадзор.

До конца года запланировано ещё около тысячи различных испытаний материалов и конструкций на объектах реновации.



Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин 1 августа 2017 года утвердил программу реновации жилищного фонда. Она предусматривает расселение более 350 тыс. квартир. В программу включено 5173 дома.



"AK&M" от 09.10.2019