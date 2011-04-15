В Москве выдано более 17 тыс. онлайн-разрешений на строительство

Мосгосстройнадзор оформил в электронном виде 17.21 тыс. разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию с начала 2013 года, сообщил представитель ведомства на обучающем семинаре по предоставлению госуслуг в электронном виде, говорится в материалах Стройкомплекса.



Сейчас застройщики получают в электронном виде следующие услуги, оказываемые Мосгосстройнадзором: оформление разрешений на строительство; оформление разрешений на ввод объектов в эксплуатацию; подача заявлений на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства (ИЖС) или садового дома; подача уведомлений об окончании строительства ИЖС или садового дома; оформление ЗОС - заключения о соответствии построенного объекта требованиям техрегламентов и проектной документации (на сегодня число оформленных ЗОС - 2867).



Срок рассмотрения заявлений, поданных через портал mos.ru, не превышает 7 рабочих дней, а в случае оформления ЗОС - 5 дней независимо от типа объекта капитального строительства.



Помимо этого, Мосгосстройнадзор запустил электронный сервис "Направление извещения о начале и окончании строительно-монтажных работ". Застройщики через портал подали уже 2735 извещение о начале строительных работ и 2998 - об их окончании. С 1 июля 2015 года участники строительства могут подать извещение только в электронном виде.



Ранее на заседании президиума правительства Москвы, посвящённом развитию электронных госуслуг, мэр Сергей Собянин заявил, что количество пользователей, предпочитающих этот способ подачи документов, постоянно растёт.



Мэр отметил, что московские власти активно работают в самых различных направлениях по информатизации города и развитию электронных муниципальных услуг.



Перевод госуслуг в электронный вид препятствует коррупции в строительстве, а также снижает административные барьеры. Это позволяет застройщикам экономить время и средства.



Количество государственных услуг в строительстве, которые можно получить в Москве в электронном виде, постоянно увеличивается.



Мосгосстройнадзор продолжит проводить обучающие семинары по предоставлению госуслуг через интернет, в которых могут принять участие юридические и физические лица. Участие в семинарах бесплатное.



"AK&M" от 09.10.2019