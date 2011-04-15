РФ и Аргентина подписали протокол по исследованию космического пространства

Правительство Российской Федерации и Правительство Аргентинской Республики подписали протокол о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, который актуализирует существующее межправительственное соглашение, подписанное в 1990 году Правительствами СССР и Аргентинской Республикой. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса.



Протокол содержит все необходимые нормы для ведения полномасштабного российско-аргентинского сотрудничества в области мирного космоса.



Стороны подтвердили заинтересованность в активизации сотрудничества по таким приоритетным направлениям, как спутниковая навигация, создание ракетной техники, дистанционное зондирование Земли. В ближайшее время стороны договорились продолжить двусторонний диалог по конкретизации реализации совместных проектов.



"AK&M" от 09.10.2019