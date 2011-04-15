Доля россиян, постоянно пребывающих в стрессе, выросла до 8%

Доля россиян, постоянно пребывающих в ситуации стресса, с 2010 года по 2019 год увеличилась с 3% до 8%. Об этом свидетельствуют материалы ВЦИОМ.



При этом за последние 10 лет увеличилась доля россиян, заявляющих, что стрессовые ситуации в их жизни практически никогда не случаются или случаются редко (29% в 2010 году и 40% в 2019 году).



О том, что часто или постоянно сталкиваются со стрессами, говорят преимущественно женщины (29%) и молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (29%). О том, что испытывают стресс и сталкиваются с какими-либо неприятностями редко или практически никогда чаще говорят мужчины (48%).



При этом 58% в случае возникновения стрессовой ситуации обратились бы за помощью для выхода из нее, 42% предпочли бы справиться с ситуацией самостоятельно, без чьей-либо помощи.





"AK&M" от 09.10.2019