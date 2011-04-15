Рынок M&A в июле-августе сдал позиции по сравнению с прошлым годом

Рынок M&A в июле-августе 2019 года остался на высоком уровне, однако сдал позиции по сравнению с прошлым годом. Суммарная стоимость сделок снизилась в 1.64 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув $6.9 млрд против $11.2 млн годом ранее. Об этом говорится в бюллетене "Рынок слияний и поглощений" Информационного агентства AK&M.



При этом количество сделок неожиданно возросло. Так, за этот период отмечено 58 транзакций - на 23.4% больше, чем в июле-августе 2018 года (47 сделок). Более трети сделок совершено в строительстве и девелопменте. В рублёвом выражении сумма сделок за июль-август 2019 года возросла чуть меньше - в 1.59 раза до 446.5 млрд руб. с 712.5 млрд руб. за аналогичный период прошлого года, что связано с незначительным ростом курса рубля.



Средняя стоимость сделок (за вычетом крупнейших) снизилась в годовом сравнении на 16% до $45 млн по сравнению с $53.6 млн в июле-августе 2018 года. Такое снижение обусловлено крупными сделками, состоявшимися в июле-августе прошлого года.



При этом крупнейшей сделкой июля-августа 2019 года стала продажа зарубежному инвестору российской компании - баскетбольного клуба Brooklyn Nets, который приобрел вице-президент и сооснователь Alibaba Group Джозеф Цай у Михаила Прохорова за $2.35 млрд. Таким образом, распродажа российских активов за рубежом продолжается.



В ряде отраслей, в частности, строительстве и девелопменте, число сделок продолжает расти, однако объёмы при этом снижаются, и большинство сделок носит вынужденный характер. Это связано с изменениями в системе финансирования и продажи жилой недвижимости в стране. Ожидается рост числа банкротств и ухода с рынка большинства мелких и средних застройщиков, а также консолидацию активов в руках нескольких крупных владельцев.



Учитывая, что во втором полугодии планируется завершение ряда крупных сделок, в целом по итогам 2019 года рынок M&A может показать увеличение объёма сделок до $70 млрд.



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AK&M "Рынок слияний и поглощений"