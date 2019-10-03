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ЦБ РФ установил официальный курс евро на 10 октября в размере 71.4511 руб. против 71.2372 руб. на 9 октября.
Курс евро за последние 5 дней:
09.10.19 - 71.2372 руб.
08.10.19 - 71.1464 руб.
05.10.19 - 71.3509 руб.
04.10.19 - 71.2991 руб.
03.10.19 - 71.4669 руб.
"AK&M" от 09.10.2019