ЦБ РФ установил официальный курс евро на 10 октября в размере 71.4511 руб. против 71.2372 руб. на 9 октября.





Курс евро за последние 5 дней:



09.10.19 - 71.2372 руб.

08.10.19 - 71.1464 руб.

05.10.19 - 71.3509 руб.

04.10.19 - 71.2991 руб.

03.10.19 - 71.4669 руб.





































































































































































































"AK&M" от 09.10.2019