Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 10 октября

Банк России установил на 10 октября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России





1 Австралийский доллар 43.8758

1 Азербайджанский манат 38.3717

100 Армянских драмов 13.6545

1 Белорусский рубль 31.4801

1 Болгарский лев 36.5737

1 Бразильский реал 15.8984

100 Венгерских форинтов 21.3922

1000 Вон Республики Корея 54.2951

10 Гонконгских долларов 82.9924

10 Датских крон 95.7670

1 Доллар США 65.0976

1 Евро 71.4511

100 Индийских рупий 91.5481

100 Казахстанских тенге 16.6784

1 Канадский доллар 48.9272

100 Киргизских сомов 93.0165

10 Китайских юаней 91.2549

10 Молдавских леев 37.0294

1 Новый туркменский манат 18.6259

10 Норвежских крон 71.1301

1 Польский злотый 16.5365

1 Румынский лей 15.0556

1 СДР (специальные

права заимствования) 88.9350

1 Сингапурский доллар 47.1517

10 Таджикских сомони 67.1802

1 Турецкая лира 11.1618

10000 Узбекских сумов 69.1424

10 Украинских гривен 26.3590

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 79.8813

10 Чешских крон 27.7212

10 Шведских крон 65.5756

1 Швейцарский франк 65.5301

10 Южноафриканских рэндов 42.7750

100 Японских иен 60.6716

"AK&M" от 09.10.2019