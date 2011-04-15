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09/10/2019
12:54

Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 10 октября

Банк России установил на 10 октября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России


1 Австралийский доллар 43.8758
1 Азербайджанский манат 38.3717
100 Армянских драмов 13.6545
1 Белорусский рубль 31.4801
1 Болгарский лев 36.5737
1 Бразильский реал 15.8984
100 Венгерских форинтов 21.3922
1000 Вон Республики Корея 54.2951
10 Гонконгских долларов 82.9924
10 Датских крон 95.7670
1 Доллар США 65.0976
1 Евро 71.4511
100 Индийских рупий 91.5481
100 Казахстанских тенге 16.6784
1 Канадский доллар 48.9272
100 Киргизских сомов 93.0165
10 Китайских юаней 91.2549
10 Молдавских леев 37.0294
1 Новый туркменский манат 18.6259
10 Норвежских крон 71.1301
1 Польский злотый 16.5365
1 Румынский лей 15.0556
1 СДР (специальные
права заимствования) 88.9350
1 Сингапурский доллар 47.1517
10 Таджикских сомони 67.1802
1 Турецкая лира 11.1618
10000 Узбекских сумов 69.1424
10 Украинских гривен 26.3590
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 79.8813
10 Чешских крон 27.7212
10 Шведских крон 65.5756
1 Швейцарский франк 65.5301
10 Южноафриканских рэндов 42.7750
100 Японских иен 60.6716

"AK&M" от 09.10.2019
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