Первое место на российском рынке M&A в июле-августе неожиданно занял спорт

Первое место на российском рынке M&A в июле-августе 2019 года неожиданно занял спорт с одной мегасделкой на $2.35 млрд (34.1% объёма рынка), тогда как в аналогичном периоде прошлого года в отрасли не было зафиксировано ни одной транзакции. Крупнейшей сделкой в отрасли и крупнейшей сделкой периода стало приобретение вице-президентом и сооснователем Alibaba Group Джозефом Цаем у Михаила Прохорова баскетбольного клуба Brooklyn Nets за $2.35 млрд Об этом говорится в бюллетене "Рынок слияний и поглощений" Информационного агентства AK&M.



Второе место в рейтинге отраслей заняли финансовые институты с двумя сделками на $2.07 млрд (30% объёма рынка). Крупнейшей из них стала санация Банком России МИнБанка за $2.03 млрд. Суммарная стоимость сделок возросла почти в 20 раз до $2.07 млрд со $105.7 млн.



На третье место вышел ТЭК с тремя сделками на $901.2 млн. Доля отрасли составила 13.1% объема рынка. При этом суммарная стоимость сделок, зафиксированных в секторе в июле-августе 2019 года, оказалась в 7.2 выше, чем за те же месяцы прошлого года. Крупнейшей сделкой периода стало июльское приобретение структурой Роснефти 100% Петербургской топливной компании (ПТК), а также Гатчинской нефтяной компании, ПТК-Терминала и Транс-Тайма оценочно за $591.7 млн.



На четвёртом месте осталось строительство и девелопмент с 23 сделками на $489.4 млн. Это в 6.5 раза меньше, чем за июль-август прошлого года. Самой крупной сделкой июля-августа стала передача Министерством экономического развития РФ Комитету имущественных отношений города Санкт-Петербург 81.82% уставного капитала АО "ОЭЗ "Санкт-Петербург" стоимостью $105.8 млн. Доля отрасли составила 7.1% объёма рынка. При этом по числу сделок отрасль занимает 39.7%.



На пятое место поднялась добыча полезных ископаемых (доля рынка - 5.4%) с двумя сделками на $372 млн. Крупнейшей сделкой периода в отрасли стала продажа N-Mining Евгения Иванова канадской Kinross Gold золоторудного месторождения Чульбаткан за $283 млн. Суммарная стоимость сделок, зафиксированных в отрасли в июле-августе 2019 года, оказалась в 2.5 раза ниже аналогичного показателя 2018 года.



За июль-август 2019 года не заключалось сделок в лёгкой промышленности, лесной и деревообрабатывающей промышленности, а также в прочих производствах и СМИ.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"