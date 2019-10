РФ и ФРГ обсудили транзит газа в страны дальнего зарубежья. Об этом говорится в сообщении Газпрома по итогам встречи председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и Уполномоченного Федерального Правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георга Графа Вальдерзее.



Стороны обсудили вопросы организации поставок российского газа в страны дальнего зарубежья с 1 января 2020 года. В настоящее время Украина ведёт работу по внедрению в своё законодательство положений Третьего энергетического пакета ЕС. В рамках этой работы, в частности, следует обеспечить независимость национального регулятора в энергетической сфере и создать сертифицированного независимого газотранспортного оператора. Отмечено, что качественное прохождение оператором процедуры сертификации и лицензирования требует тщательной подготовки и занимает длительный срок. Кроме того, до сих пор не утверждена экономически обоснованная и прозрачная методика тарифообразования на транспортировку газа для независимого оператора.



Если эта комплексная работа не будет завершена к 1 января 2020 года, единственный вариант сотрудничества на переходный период - продление действующего договора на транзит газа, адаптированного к актуальным рыночным условиям.



А.Миллер также подчеркнул, что в первую очередь украинской стороне необходимо определиться с объемом дальнейших закупок российского газа по прямому контракту. От этого зависит пропускная способность газотранспортной системы, которую Газпром будет готов поддерживать на российской территории для подачи газа в направлении Украины.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



"AK&M" от 09.10.2019