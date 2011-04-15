"Аэроэкспресс" меняет расписание на Шереметьевском и Внуковском направлениях. Об этом говорится в сообщении перевозчика.



Так, в ночь с 9 на 10, с 10 на 11, с 11 на 12, с 12 на 13 октября 2019 года будут отменены поезда, следующие с Белорусского вокзала в 00:01 и 00:30, а также отправляющиеся из "Шереметьево" в 23:30 и 00:01. Поезд отправлением в 05:00 из аэропорта отойдёт от платформы на 4 минут раньше - в 04:56.



В ночь с 12 на 13 и с 26 на 27 октября 2019 года произойдут следующие изменения в расписании отправления и прибытия аэроэкспрессов, курсирующих между Киевским вокзалом и аэропортом "Внуково".



В ночь с 25 на 26 октября 2019 года будут отменены рейсы отправлением в 09:00 из аэропорта "Внуково" и в 10:00 с Киевского вокзала, часть поездов проследует с изменениями в расписании.



ООО "Аэроэкспресс" (ИНН 5047066172) - компания-оператор, осуществляющая интермодальные и пригородные пассажирские перевозки в соответствии с лицензией Министерства транспорта РФ, создана в 2005 году. Деятельность Аэроэкспресса направлена на организацию железнодорожного сообщения между столицей и аэропортами Московского авиационного узла ("Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево"), а также городом Лобня.



Запуск аэроэкспрессов во Владивостоке между центральным железнодорожным вокзалом и новым аэропортом "Кневичи" состоялся 20 июля 2012 года. С 22 мая 2013 года аэроэкспрессы начали курсировать в Казани. Участниками компании являются ОАО "Российские железные дороги", ООО "Дельта-Транс-Инвест" и частные инвесторы.



АО "Международный аэропорт "Внуково" (ИНН 7710404473) - один из крупнейших авиатранспортных комплексов России. Ежегодно в аэропорту обслуживается более 170 тыс. рейсов российских и зарубежных авиакомпаний. Карта полётов аэропорта охватывает всю территорию России, а также страны ближнего зарубежья, Европы, Азии и Африки. Аэродромный комплекс Внуково располагает двумя современными взлётно-посадочными полосами длиной 3500 м и 3060 м, аэродромная пропускная способность составляет 58 взлётно-посадочных операций в час. Общая площадь - около 300 тыс. кв. м, что даёт возможность обслужить до 35 млн пассажиров в год.



Международный аэропорт "Шереметьево" (МАШ, ИНН 7712094033) - крупнейший российский аэропорт по обслуживанию международных рейсов. Маршрутная сеть аэропорта составляет более 200 направлений. Состав собственников МАШ: РФ (83.04% от уставного капитала), ПАО "Аэрофлот" (8.96%), Внешэкономбанк (4.24%), АО "Банк ВТБ" (3.76%).



"AK&M" от 09.10.2019