Правительство внесло в Госдуму законопроект, изменяющий порядок заключения контрактов в сфере госзакупок

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, изменяющий порядок заключения контрактов в сфере госзакупок. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров.



Законопроект предусматривает заключение заказчиком контракта по результатам признания закупок несостоявшимися исключительно по согласованию с контрольным органом в сфере закупок.



Конкурс, аукцион или запрос могут быть признаны несостоявшимися в связи с наличием только одной поданной и соответствующей установленным заказчиком требованиям заявки либо в связи с признанием только одной заявки соответствующей таким требованиям, если начальная цена контракта превышает предельный размер начальной цены контракта.



Полномочием по определению предельного размера начальной цены контракта предлагается наделить Правительство России. Это позволит предотвратить существенное увеличение нагрузки на контрольные органы в сфере закупок, а также излишние административные барьеры и рост временных затрат заказчика при осуществлении закупки.





"AK&M" от 09.10.2019