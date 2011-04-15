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09/10/2019
15:40

Банк России утвердил "дорожную карту" в сфере RegTech и SupTech

Банк России утвердил "дорожную карту" в сфере RegTech и SupTech, говорится в сообщении ЦБ.

План мероприятий ("дорожная карта") включает концепции RegTech и SupTech, проекты, находящиеся на этапе реализации, а также инициативы, учитывающие предложения участников финансового рынка.

RegTech (Regulatory Technology) – технологии, используемые для упрощения выполнения финансовыми организациями регуляторных требований. SupTech (Supervisory Technology) – технологии, используемые регуляторами для повышения эффективности регулирования и надзора за деятельностью участников финансового рынка.

Реализация "дорожной карты" позволит: снизить регуляторную нагрузку на поднадзорные организации; повысить качество деятельности Банка России в сфере контроля и надзора; оптимизировать процессы соблюдения требований Банка России участниками финансового рынка, подчёркивает ЦБ.


"AK&M" от 09.10.2019
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