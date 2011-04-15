Курскэнерго завершило подготовку структурных подразделений к отопительному сезону, сообщила Администрация Курской области.



Все запланированные 257 мероприятий выполнены в полном объёме и в установленные сроки.



Отремонтировано более 1.792 тыс. км линий электропередачи и 319 трансформаторных подстанций. От деревьев и кустарниковой растительности расчищено свыше 858 га просек воздушных линий электропередачи.



Окончательная оценка готовности Курскэнерго к периоду максимума нагрузок будет дана в начале ноября комиссией "Россети Центр".



Компания "Россети-Центр" (ПАО "МРСК Центра", ИНН 6901067107) - крупнейшая в РФ межрегиональная распределительная сетевая компания, контрольным пакетом акций которой (50.2%) владеет ПАО "Россети", осуществляющее управление МРСК/РСК корпоративными методами (через советы директоров). Контролирующим акционером МРСК Центра является государство.



"AK&M" от 09.10.2019