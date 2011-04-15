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09/10/2019
15:34

Nissan отзывает 161.957 тыс. автомобилей в РФ для замены газогенератора подушки безопасности пассажира

ООО "Ниссан Мэнуфакчуринг РУС" отзывает 161.957 тыс. автомобилей Nissan Note и Nissan Tiida. Об этом сообщил Росстандарт.

Отзыву подлежат автомобили, произведённые c января 2007 года по август 2014 года.

Причиной отзыва транспортных средств является возможная неисправность пиротехнического патрона газогенератора бездымного типа (SPI2) в подушке безопасности пассажира. В некоторых случаях такая неисправность может привести к некорректному срабатыванию подушки безопасности пассажира.

Уполномоченные представители изготовителя проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путём рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.

На транспортных средствах будет произведена замена газогенератора подушки безопасности пассажира.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

ООО "Ниссан Мэнуфакчуринг РУС" является официальным представителем изготовителя Nissan на российском рынке.

"AK&M" от 09.10.2019
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