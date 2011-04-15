ЦБ объявил учётную цену золота на 10 октября - 3146.52 руб./г против 3128.29 руб./г на 9 октября
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 10 октября. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 3146.52 руб./грамм
Серебро: - 37.21 руб./грамм
Платина: - 1856.43 руб./грамм
Палладий: - 3472.18 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
03.10 04.10 05.10 08.10 09.10
Золото 3122.35 3149.40 3156.00 3130.78 3128.29
Серебро 36.31 36.85 36.81 36.32 36.61
Платина 1838.84 1863.67 1848.23 1823.67 1837.35
Палладий 3460.98 3545.17 3472.75 3443.10 3397.32