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09/10/2019
15:32

Ставки по ипотеке могут снизиться к концу года

Ставки по ипотеке могут снизиться к концу года. Как заявил, выступая на "правительственном часе" в Госдуме заместитель председателя Правительства РФ Виталий Мутко, он обсуждал этот вопрос накануне с депутатами фракции "Единая Россия".

"Что касается ипотечных кредитов — в этом году мы должны были иметь ставку ипотечных кредитов где-то 8.9% ", — сказал В.Мутко.

Он отметил, что работа над тем, чтобы выйти на такие показатели в конце года, уже идёт.

Ранее заместитель председателя Правительства РФ встречался с представителями фракций ГД. В ходе заседания президиума фракции "Единая Россия" он сообщил, что ставки по ипотечному кредитованию могут достигнуть значений в 8.9% до конца 2019 года.

В.Мутко подчеркнул, что снижение ставок по ипотеке крайне важно для развития рынка жилья и улучшения жилищных условий, так как влияет на спрос на недвижимость.

"На 1–2% снижение ипотечных ставок даёт потребительский прирост где-то на 30-40%", — сказал заместитель председателя Правительства РФ.

"AK&M" от 09.10.2019
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