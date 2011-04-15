Ставки по ипотеке могут снизиться к концу года. Как заявил, выступая на "правительственном часе" в Госдуме заместитель председателя Правительства РФ Виталий Мутко, он обсуждал этот вопрос накануне с депутатами фракции "Единая Россия".



"Что касается ипотечных кредитов — в этом году мы должны были иметь ставку ипотечных кредитов где-то 8.9% ", — сказал В.Мутко.



Он отметил, что работа над тем, чтобы выйти на такие показатели в конце года, уже идёт.



Ранее заместитель председателя Правительства РФ встречался с представителями фракций ГД. В ходе заседания президиума фракции "Единая Россия" он сообщил, что ставки по ипотечному кредитованию могут достигнуть значений в 8.9% до конца 2019 года.



В.Мутко подчеркнул, что снижение ставок по ипотеке крайне важно для развития рынка жилья и улучшения жилищных условий, так как влияет на спрос на недвижимость.



"На 1–2% снижение ипотечных ставок даёт потребительский прирост где-то на 30-40%", — сказал заместитель председателя Правительства РФ.



"AK&M" от 09.10.2019