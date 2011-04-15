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09/10/2019
15:30

Правительство РФ утвердило совет директоров "Почты России"

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, утверждающее совет директоров "Почты России". Документ размещён на сайте Кабмина.

Председателем совета директоров назначен заместитель председателя Правительства РФ Максим Акимов.

Членами совета директоров назначены: заместитель председателя Правительства РФ Максим Акимов, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Войтенко, заместитель министра финансов РФ Андрей Иванов, председатель общественной организации Профсоюз работников связи России Анатолий Назейкин, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков, министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

В качестве независимых директоров в совет избраны: председатель совета директоров АО "Первая Грузовая Компания" Александр Волошин, президент - председатель правления Банка ВТБ (ПАО) Андрей Костин, председатель совета директоров ООО "Дигинавис" Николай Никифоров, генеральный директор ООО "Агентство по рекапитализации инфраструктурных и долгосрочных активов" Василий Сидоров.

Также решено назначить членами совета директоров сроком на 5 лет следующих кандидатов, представленных Советом Федерации Федерального Собрания РФ и Государственной Думой Федерального Собрания РФ: председатель Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов, председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев.

Помимо этого, принято к сведению, что генеральный директор АО "Почта России" Николай Подгузов является членом совета директоров указанного акционерного общества по должности.

Напомним, "Почта России" завершила процесс реорганизации и стала акционерным обществом со стопроцентным участием государства. ВТБ Регистратор приступил к ведению реестра АО "Почта России".

"Почта России" - федеральный почтовый оператор, входит в перечень стратегических предприятий РФ. Включает 42 тыс. отделений по всей стране и объединяет один из самых больших трудовых коллективов - около 350 тыс. почтовых работников.

Ежегодно "Почта России" принимает около 2.5 млрд писем и счетов (из них 1 млрд - от госорганов) и обрабатывает более 433.3 млн посылок. "Почта России" обслуживает около 20 млн подписчиков в России, которым доставляется около 1 млрд экземпляров печатных изданий в год. Ежегодный объем транзакций, которые проходят через "Почту России", составляет около 3.2 трлн руб. (пенсии, платежи и переводы).

"AK&M" от 09.10.2019
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