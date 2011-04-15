Совет Федерации одобрил поправки в закон о валютном регулировании

Совет Федерации одобрил изменения в статьи 19 и 23 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" в части осуществления валютных операций между резидентами и нерезидентами с использованием переводных (трансферабельных) аккредитивов. Об этом говорится в сообщении верхней палаты парламента.



Закон направлен на обеспечение защиты интересов российских экспортёров при осуществлении внешнеторговых операций с участием посредников. В этих целях устанавливаются дополнительные основания, при которых резиденты признаются исполнившими обязанность по репатриации валютной выручки при осуществлении внешнеторговой деятельности.



Кроме того, при осуществлении валютных операций предусмотрена возможность использования такой формы безналичных расчётов, как переводной (трансферабельный) аккредитив, который позволяет осуществлять перевод платежа в пользу посредника.



Устанавливается перечень документов, подтверждающих осуществление резидентами расчетов с использованием переводного (трансферабельного) аккредитива, которые вправе запрашивать агенты валютного контроля.



"AK&M" от 09.10.2019