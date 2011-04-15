МЦД-2 свяжет крупнейшие парки столичного региона

Маршрут второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) "Нахабино-Подольск" свяжет между собой популярные зелёные зоны столицы и области, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Маршруты МЦД, которые станут фактически новыми линиями наземного метро, улучшат транспортную доступность столичных районов, где ранее не было станций подземки и Московского центрального кольца или они находятся вдали от значительной части жилых массивов. Кроме того, благодаря МЦД у горожан появятся новые возможности для культурного и спортивного досуга. Например, второй диаметр позволит добраться до ряда крупных лесопарков столицы и ближайшего Подмосковья", - сказал М.Хуснуллин.



По его словам, МЦД-2 проходит в непосредственной близости от паркового ансамбля усадьбы "Царицыно", парков Кузьминки-Люблино, Покровское-Стрешнево, Тимирязевский и Митинский.



"В поездах МЦД предусмотрено место для провоза велосипедов, так что москвичи смогут с комфортом доехать до парка и затем покататься там на велосипеде и самокате летом или на лыжах зимой", - отметил М.Хуснуллин.



Кроме того, в зоне второго МЦД находятся такие места для прогулок и отдыха, как Опалиховский лесопарк или усадьба Голицыных в Дубровицах (Подольск). Также от станции Павшино МЦД-2 горожане смогут добраться до популярной подмосковной усадьбы "Архангельское", которая находится в Московской области.



Напомним, Московские центральные диаметры свяжут разные направления Московской железной дороги. С платформ МЦД можно будет комфортно перейти на станции метро и МЦК. Благодаря новому наземному метро пассажиры смогут пересечь столицу за 40 минут.



Первые диаметры - МЦД-1 "Одинцово-Лобня" и МЦД-2 "Нахабино-Подольск" планируют запустить до конца этого года. В перспективе появятся и другие диаметры, которые свяжут Зеленоград и Раменское, Апрелевку и Железнодорожный, Пушкино и Домодедово.



На МЦД-1 и МЦД-2 откроют 66 станций, с 27 из них можно будет пересесть на станции метро, Московского центрального кольца (МЦК) и радиальные направления железной дороги. Работать диаметры будут как метро - с 05:30 до 01:00.



По первым двум диаметрам будут курсировать поезда "Иволга". В них будет поддерживаться комфортный микроклимат и работать система обеззараживания воздуха. В вагонах предусмотрены крепления для велосипедов, точки доступа к Wi-Fi, USB-розетки для зарядки гаджетов.



"AK&M" от 09.10.2019