РФ отменила ограничения на поставки колбасы с белорусского предприятия

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 9 октября 2019 года отменяет введённые ранее ограничения на поставки в Россию колбасных изделий, бескостной говядины и готовой продукции из мяса птицы с белорусского предприятия ПУП "Брестские традиции". Об этом говорится в сообщении российского ведомства.



Такое решение принято на основании полученных от белорусской стороны материалов расследований, принятых мер для устранения выявленных нарушений, а также гарантии Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.



При этом сохраняются ограничения на поставки продукции, запрещённой по АЧС и губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота.



Отправляемая в Россию продукция данного предприятия должная быть выработана с 9 октября и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.



"AK&M" от 09.10.2019