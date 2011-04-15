Росстат снова зафиксировал нулевую недельную инфляцию

Инфляция за неделю, с 1 по 7 октября 2019 года, была нулевой, с начала года составила 2.3%. Об этом говорится в сообщении Росстата.



За прошедшую неделю цены на крупу гречневую выросли на 1.4%, яйца куриные - на 0.7%, говядину, масло сливочное, сметану, сыры и макаронные изделия - на 0.3%, колбасы вареные, молоко пастеризованное, творог жирный, хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки, печенье - на 0.2%.



Одновременно цены на сахар-песок снизились на 1.3%, пшено - на 0.6%, мясо кур - на 0.4%, свинину - на 0.3%, консервы мясные и конфеты шоколадные - на 0.2%.



Плодоовощная продукция подешевела на 1%, в том числе капуста белокочанная - на 3.1%, яблоки - на 2.9%, морковь - на 2.1%, картофель и лук репчатый - на 1.9%. В то же время помидоры стали дороже на 6.5%, огурцы - на 3.1%.



Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо не изменились.





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