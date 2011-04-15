Чистый отток капитала из РФ в январе-сентябре уменьшился на 16.7% до $24.9 млрд

Для подписчиков
ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения
В свободном доступе
Новости дня
Комментарии
Подписка
На главную страницу
Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции
Об Агентстве
Продукты
Контактная информация
Чистый отток капитала из РФ (сальдо финансовых операций частного сектора) в январе-сентябре 2019 года уменьшился на 16.7% до $24.9 млрд. Об этом свидетельствуют материалы Банка России.
Определяющими в динамике показателя стали операции банков по увеличению внешних требований и сокращению обязательств перед нерезидентами. Финансовые потоки прочих секторов были в целом сбалансированы.
AK&M Антикризис