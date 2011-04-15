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Туроператор Hays Travel приобретает 555 отделений Thomas Cook. Об этом говорится в сообщении компании.
Сумма сделки не раскрывается.
Hays Travel уже нанял более 25% бывших сотрудников Thomas Cook.
AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 09.10.2019
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