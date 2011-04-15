Туроператор Hays Travel приобретает 555 отделений Thomas Cook. Об этом говорится в сообщении компании.



Сумма сделки не раскрывается.

Hays Travel уже нанял более 25% бывших сотрудников Thomas Cook.





AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 09.10.2019