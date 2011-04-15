Сборы регионального центра "Черноземье" Ингосстраха выросли в первом полугодии на 62%

Объём премии, собранной филиалами регионального центра "Черноземье" Ингосстраха за первое полугодие 2019 года, составил 1.2 млрд руб., что на 62% превышает показатели первого полугодия 2018 года. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Сбор страховой премии по добровольному страхованию иному, чем страхование жизни, составил 575.6 млн руб. (прирост 29%), в том числе сборы по личному страхованию – 66.9 млн руб. (прирост 64%), сборы по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, – 485.6 млн руб. (прирост 28%), страхованию ответственности – 23.1 млн руб. Объём страховой премии по ОСАГО – 599.2 млн руб. (прирост 124%). Сбор страховой премии по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте составил 12.6 млн руб., по обязательному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров – 23.6 млн руб. (прирост 15%).



Выплаты филиалов регионального центра "Черноземье" Ингосстраха за первое полугодие 2019 года составили 494.3 млн руб., что на 40% превышает показатели первого полугодия 2018 года. В том числе по добровольному личному страхованию – 12.9 млн руб., по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, – 232.2 млн руб., добровольному страхованию ответственности – 2.2 млн руб. Выплаты по ОСАГО составили 242 млн руб. Выплаты по обязательному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров составили 4.9 млн руб.



Наиболее динамично развивавшимися в указанный период направлениями бизнеса регионального центра "Черноземье" стали: ОСАГО, АВТОКАСКО, страхование имущества физических лиц, НС и ДМС.



Напомним, что в зону ответственности регионального центра "Черноземье" компании "Ингосстрах" входят филиалы, находящиеся в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областях.



CПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 09.10.2019