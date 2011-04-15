Профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-сентябре уменьшился на 23.8%

Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-сентябре 2019 года уменьшилось на 23.8% до $57.2 млрд. Об этом говорится в сообщении Банка России.



Основную роль сыграло сжатие профицита внешней торговли товарами вследствие сокращения стоимостных показателей экспорта энергетических товаров на фоне ухудшения мировой ценовой конъюнктуры.



Незначительный рост дефицита баланса услуг, связанный с увеличением их импорта, также повлиял на ослабление счета текущих операций.





"AK&M" от 09.10.2019