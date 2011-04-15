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10/10/2019
12:19

Россия и Сербия укрепляют сотрудничество в сфере АПК

Россия и Сербия укрепляют сотрудничество в сфере АПК. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза по итогам рабочей встречи министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева с министром сельского, лесного и водного хозяйства Республики Сербия Браниславом Недимовичем на полях I Международного агропромышленного форума.

Стороны обсудили перспективы и основные точки роста сотрудничества в сфере сельского хозяйства.

Как отметил Д.Патрушев, объём товарооборота сельхозпродукции и продовольствия между странами растет, а российские поставщики заинтересованы в наращивании поставок на сербский рынок зерновой, мясной, рыбной и молочной продукции.

Сербия выступила в качестве страны-партнёра 21 Российской агропромышленной выставки "Золотая осень", которая проходит в эти дни в Москве. Экспозиция республики вызвала большой интерес, а участие сербской делегации в мероприятиях Недели агропромышленного комплекса придаст дополнительный импульс развитию двустороннего сотрудничества в аграрной сфере, подчеркнул глава Минсельхоза.

Говоря о развитии взаимной торговли, российский Министр положительно оценил завершение переговорного процесса по заключению нового Соглашения о свободной торговле с Республикой Сербия. Также стороны провели основательную работу по подготовке Соглашения между Правительством Республики Сербии и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области карантина и защиты растений, которое планируется подписать в ближайшее время.

Россия и Сербия продолжают диалог в аграрной сфере на всех уровнях взаимодействия, в том числе по линии двусторонней Рабочей группы по сотрудничеству в области сельского хозяйства, заключил Дмитрий Патрушев.


"AK&M" от 10.10.2019
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