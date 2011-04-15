Дайджест газеты "Коммерсант" от 10 октября 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 10 октября 2019 года.



"ПЛАТОН" ГОТОВЯТ К НАВИГАЦИИ

В ТРАНСПОРТНЫХ КОМПАНИЯХ ОПАСАЮТСЯ РАСХОДОВ НА ПЕРЕДАЧУ ИНФОРМАЦИИ





Предложения Минтранса по передаче навигационной информации от пассажирских автобусов и грузового транспорта в систему "Платон" не нашли поддержки участников рынка. С замечаниями к законопроекту выступили автомобильные и морские перевозчики, а также Минкомсвязь. Бизнес, в частности, обеспокоен потенциальной финансовой нагрузкой, указывая, что документ не проясняет, потребуются ли затраты на новое оборудование и подключение к системе. В Минтрансе подчеркивают, что большинство ведомств уже согласовали проект.





ИЗ РЫБЫ ВЫЧИЩАЮТ ЛЬГОТЫ

ФАС ХОЧЕТ ОГРАНИЧИТЬ НАЛОГОВЫЕ ПОСЛАБЛЕНИЯ ДЛЯ ОТРАСЛИ



Реформа сбора налогов с рыбопромышленников может пройти по неблагоприятному для бизнеса сценарию. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступила против части предложенных Минсельхозом льгот, без которых нагрузка на отрасль может вырасти сразу на 20 млрд руб. Но идеи ФАС грозят ухудшением конкурентоспособности российской продукции на мировом рынке и могут ограничить конкуренцию внутри страны, предупреждают участники рынка.





ЧАТНЫЙ СЛУЧАЙ БАНКА

ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ МОЖНО БУДЕТ ПОЛУЧИТЬ В МЕССЕНДЖЕРАХ



Открыть дебетовую карту скоро можно будет без документов, посещения офиса банка, установки мобильного приложения или биометрии, за пару минут. Это стало возможным благодаря объединению двух решений: идентификации клиента оператором сотовой связи и реализации банковского интерфейса в мессенджерах. В результате кредитная организация сможет получить новых "легких" клиентов. Впрочем, банкиры не уверены в том, что решение станет массовым, указывая на ограниченный функционал предложенного продукта.





ОФИЦЕРОВ ФСБ ВО ВСЕМ ОПРАВДАЛИ

В НОВОМ ВОЕННОМ СУДЕ ВЫНЕСЕН ВЕРДИКТ ПО ГРОМКОМУ УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ



Как стало известно "Ъ", присяжные недавно созданного 2-го Западного окружного военного суда вынесли первый оправдательный вердикт. В соответствии с ним бывшие генерал-майор и полковник ФСБ были оправданы по обвинению в хищениях из ФГУП "Ведомственная охрана объектов промышленности Российской Федерации" (ВООП). Кроме того, заседатели признали не доказанной подготовку одним из офицеров убийства следователя Следственного комитета России по этому делу.





КРЕДИТЫ ПОСЧИТАЛИ РАСТРАТОЙ

СКР ЗАВЕРШИЛ РАССЛЕДОВАНИЕ ДЕЛА В ОТНОШЕНИИ ЭКС-ГЛАВЫ БАНКА "ГЛОБЭКС"





Как стало известно "Ъ", завершено расследование дела в отношении бывшего президента банка "Глобэкс" Виталия Вавилина, который обвиняется в растрате €12,1 млн. По версии Следственного комитета России (СКР), банкир в 2015 году выдал два заведомо невозвратных кредита компаниям, принадлежавшим на тот момент бывшему совладельцу Промсвязьбанка Алексею Ананьеву и его жене Людмиле Ананьевой. Следствие охарактеризовало преступление как "хищение денежных средств у государства", поскольку банком на момент предполагаемого преступления владел ВЭБ. Виталий Вавилин и его защита настаивают, что ущерб "Глобэксу" причинен не был. Тем временем Басманный суд столицы продлил до 13 ноября срок ареста банкиру.





РАЗЛИВЫ НЕФТИ ПОДЕЛЯТ НА ВСЕХ

ГОТОВНОСТЬ ИХ УСТРАНИТЬ МОГУТ ВКЛЮЧИТЬ В ПОРТОВЫЙ СБОР



"Морспасслужба" признала, что не может выполнить предписание ФАС и снизить цены за несение готовности по ликвидации разливов нефти в портах. Вместо этого предлагается повысить корабельный сбор, который платят все судоходные компании. Бункеровщики, жаловавшиеся в ФАС, в целом согласны с таким подходом, но требуют выполнения предписания. Эксперты предупреждают, что рост корабельного сбора может снизить привлекательность российских портов в условиях, когда с 2020 года объем бункеровки в РФ рискует упасть.





"МИРАТОРГ" ТОНКОГО ПОМОЛА

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МЯСА ВЫХОДИТ НА НОВЫЙ РЫНОК



Собрав под своим контролем 1 млн га земли, крупный производитель мяса АПХ "Мираторг" решил расширить потенциал растениеводческого дивизиона. Теперь холдинг планирует выйти в новое направление и создать мукомольное предприятие. На этом рынке почти нет федеральных игроков, а повысить рентабельность бизнеса "Мираторг" может за счет создания и собственного хлебобулочного завода, считают эксперты.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 10.10.2019