ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 10 октября, в размере 65.0976 руб. против 64.8672 руб. на 9 октября.





Курс доллара США за последние 5 дней:



09.10.19 - 64.8672 руб.

08.10.19 - 64.8259 руб.

05.10.19 - 65.0300 руб.

04.10.19 - 65.1312 руб.

03.10.19 - 65.4399 руб.





































































"AK&M" от 09.10.2019