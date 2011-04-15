Повтор! Чистый отток капитала из РФ в январе-сентябре уменьшился на 16.7% до $24.9 млрд

Чистый отток капитала из РФ (сальдо финансовых операций частного сектора) в январе-сентябре 2019 года уменьшился на 16.7% до $24.9 млрд. Об этом свидетельствуют материалы Банка России.



Определяющими в динамике показателя стали операции банков по увеличению внешних требований и сокращению обязательств перед нерезидентами. Финансовые потоки прочих секторов были в целом сбалансированы.





"AK&M" от 10.10.2019