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10/10/2019
11:09

Рубль остается заложником новостей о ходе торговых переговоров между Китаем и США

В отсутствие значимой макроэкономической статистики в течение текущей недели рубль остается зависимым от новостного фона по торговой войне. Позитивные новости поддерживают рубль, в тренде с растущим аппетитом к рисковым активам, негативные имеют обратный эффект. Об этом говорится в обзоре Nordea.

В отсутствие ожиданий о прорывных результатах торговых переговоров у рубля нет значимых поводов для укрепления. Даже если стороны попытаются преподнести итоги переговоров в позитивном ключе, это может создать повод лишь для кратковременного укрепления рубля. На российском рынке ОФЗ продолжает ралли по факту публикации слабой статистики по инфляции и сигналов от представителей регулятора о сохраняющемся пространстве для снижения ставки. На этом фоне Минфину вчера удалось разместить максимальный объем ОФЗ с июня (более 50 млрд руб.).

Кроме того, на российском рынке форвардных процентных ставок продолжается формирование ожиданий о двух снижениях ставки ЦБ в текущем году. В настоящее время на горизонте 3 месяцев рынок ожидает снижения ставки на 36 бп.

"AK&M" от 10.10.2019
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