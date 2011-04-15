Инвесторы следят за новостями из Вашингтона

Настроения на мировых рынках сегодня очень неоднозначные и переменчивые, что неудивительно, учитывая противоречивые сигналы с торгового фронта. Последние новости о том, что американское правительство готовится выдать лицензии нескольким американским компаниям, разрешающие поставки определенных товаров китайскому технологическому гиганту Huawei, вселили в инвесторов некоторую надежду на прогресс в предстоящих переговоров. Ранее рынки всколыхнули слухи о том, что китайская делегация покинет Вашингтон раньше установленного срока, которые вскоре были опровергнуты, что привнесло волатильность на площадки. Об этом говорится в комментарии директора Академии управления финансами и инвестициями Арсения Дадашева.



После подъема азиатских индексов европейские фьючерсы торговались на положительной территории, но после открытия торгов показывают неоднозначный настрой. Неопределенность на зарубежных рынках и отсутствие бычьего импульса на рынке нефти обусловило просадку российских индексов на старте торгов в четверг – индекс МосБиржи и РТС теряют в среднем по 0.5%. По мере поступления новостей из Вашингтона волатильность на рынках может возрасти.



Рубль показывает разнонаправленую динамику, отражающую настроения на рынке Форекс. Доллар открылся гэпом вниз, который еще не закрыл, тогда как евро укрепляется в пределах четверти процента, расположившись в районе 71.30 руб. Американская валюта пребывает под давлением в парах с основными валютами, но учитывая повышенную напряженность и противоречивые новостные заголовки, все может быстро поменяться в течение дня. В случае возобновления бегства от рисков нефть ускорит падение, и пара доллар/рубль может с легкостью вернуться выше отметки 65 руб.



"AK&M" от 10.10.2019