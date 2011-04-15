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10/10/2019
11:45

Ситуация на российском финансовом рынке в сентябре была умеренно позитивной, полагает ЦБ

В сентябре ситуация на российском финансовом рынке была умеренно позитивной. На фоне смягчения денежно-кредитной политики в России и ряде зарубежных стран в большинстве сегментов российского рынка наблюдался рост котировок, говорится в сообщении Банка России.

Структурный профицит ликвидности в сентябре снизился. Это было связано с временным увеличением банками остатков средств на корсчетах в Банке России по сравнению с началом предыдущего месяца.

Спред ставок МБК к ключевой ставке оставался отрицательным. В сентябре на ставки денежного рынка продолжали оказывать влияние ожидания снижения ключевой ставки. Спред ставок в сегментах "валютный своп" и МБК незначительно расширился из-за увеличения спроса нерезидентов на валюту в сегменте "валютный своп".

В начале III квартала 2019 года продолжилось снижение процентных ставок во всех основных сегментах кредитно-депозитного рынка. В августе рост корпоративного кредитного портфеля замедлился на фоне увеличения срочности кредитования. В розничном сегменте кредитного рынка продолжилось снижение активности.

"AK&M" от 10.10.2019
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