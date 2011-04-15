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10/10/2019
12:25

Кабмин утвердил принципы модернизации первичного звена здравоохранения

Правительство РФ утвердило принципы модернизации первичного звена здравоохранения. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Принципы модернизации первичного звена здравоохранения включают: обеспечение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи и медицинской помощи, оказываемой в сельской местности, посёлках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек; приоритет интересов пациента при оказании данной медицинской помощи и соблюдение прав граждан при оказании первичной медико­санитарной помощи и обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий; приоритет профилактики при оказании первичной медико-санитарной помощи; ответственность органов государственной власти и органов местного самоуправления, должностных лиц организаций за обеспечение прав граждан при организации первичной медико-санитарной помощи.

В соответствии с этими принципами предусмотрены мероприятия, в том числе в целях формирования региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения и их реализации определены ожидаемые результаты, ответственные исполнители и сроки исполнения.

В частности, планируется: проведение субъектами Федерации инвентаризации объектов здравоохранения, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь населению, а также центральных районных и районных больниц и их кадрового обеспечения; разработка субъектами Федерации оптимальных схем размещения объектов первичного звена здравоохранения, а также центральных районных и районных больниц, обеспечивающих их доступность, а также их паспортов с привязкой к кадровой укомплектованности медицинских организаций; с учётом схем размещения и паспортов медицинских организаций осуществление строительства, замены (в случае высокой степени износа, наличия избыточных площадей), капитального ремонта медицинских организаций и их отдельно стоящих подразделений, а также их оснащение необходимым оборудованием и транспортными средствами; изменение системы оплаты труда медицинских работников, в том числе оказывающих первичную медико-санитарную и скорую медицинскую помощь населению, медицинских работников центральных районных и районных больниц; реализация региональных мер социальной поддержки и стимулирования медицинских работников; совершенствование системы оплаты первичной медико-санитарной помощи.

Утверждены также правила проведения экспертизы проектов региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения, мониторинга и контроля за их реализацией.

"AK&M" от 10.10.2019
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