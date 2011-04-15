Руководителем Росгидромета назначен И.Шумаков

Руководителем Росгидромета назначен Игорь Шумаков. Об этом говорится в сообщении Минприроды России.



И.Шумаков ранее замещал должность заместителя руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. С 2008 по 2010 год работал заместителем директора Департамента международного сотрудничества, директором Департамента государственной политики и регулирования в области технологической и атомной безопасности, советником федерального министра Министерства природных ресурсов и экологии РФ.







"AK&M" от 10.10.2019