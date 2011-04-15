Более 20 пересадок на метро, МЦД и МЦК создадут на северо-восточном участке БКЛ, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Участок соединит уже действующую станцию "Савёловская" со станицей "Нижегородская", строительство которой находится в завершающей стадии. На нём появятся семь новых станций", - сказал М.Хуснуллин.



По его словам, этот участок БКЛ будет иметь семь пересечений с метро, одно - с МЦК и три пересечения с первоочередными МЦД. Так, с "Савёловской" можно попасть на МЦД-1 "Одинцово-Лобня", с "Шереметьевской" и "Ржевской" - на МЦД-2 "Нахабино-Подольск".



М.Хуснуллин добавил, что по мере развития проекта МЦД организуют дополнительные пересадки между другими маршрутами МЦД и БКЛ. Станции Большого кольца "Савёловская" и "Шереметьевская" будут связаны с МЦД-4, "Ржевская" - с МЦД-3 и МЦД-4, "Стромынка" и "Рубцовская" - с МЦД-3 и МЦД-5, станция "Авиамоторная" - с МЦД-3, а "Нижегородская" - с МЦД-4.



"Обширная сеть пересадочных станций, которая появится в Москве с запуском БКЛ и МЦД позволит перераспределить пассажиропотоки и снизить загруженность участков радиальных линий метро и Кольцевой ветки. Пассажиры смогут выбирать различные варианты маршрутов и комбинировать разные виды скоростного рельсового транспорта - метро, МЦК, МЦД", - пояснил заммэра.



Напомним, Московские центральные диаметры свяжут разные направления Московской железной дороги. С платформ МЦД можно будет комфортно перейти на станции метро и МЦК. Благодаря новому наземному метро пассажиры смогут пересечь столицу за 40 минут.



Первые диаметры - МЦД-1 "Одинцово-Лобня" и МЦД-2 "Нахабино-Подольск" планируют запустить до конца этого года. В перспективе появятся и другие диаметры, которые свяжут Зеленоград и Раменское, Апрелевку и Железнодорожный, Пушкино и Домодедово.



На МЦД-1 и МЦД-2 откроют 66 станций, с 27 из них можно будет пересесть на станции метро, Московского центрального кольца (МЦК) и радиальные направления железной дороги. Работать диаметры будут как метро - с 05:30 до 01:00.



По первым двум диаметрам будут курсировать поезда "Иволга". В них будет поддерживаться комфортный микроклимат и работать система обеззараживания воздуха. В вагонах предусмотрены крепления для велосипедов, точки доступа к Wi-Fi, USB-розетки для зарядки гаджетов.



"AK&M" от 10.10.2019